اعترافات مسجل خطر وشركائه بالإتجار في مخدرات بـ12 مليون جنيه

قضى المتهمون في قضية الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة 3 ساعات خلال جلسة التحقيق، أدلوا فيها باعترافاتهم أمام الجهات المختصة، قائلين: «الأيس بيكسب علشان كدى تاجرنا فيه، وكان حد بيكلم الزباين ونتفق وحد يوصلهم المخدرات بالعربية اللي معايا».

وفي ختام الجلسة، قررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.

وأفادت التحقيقات بأنَّ المتهمين 3 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين التجمع الخامس قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها من أجل تحقيق الربح المادي، كما اعترف بحيازته كمية من مخدر الأيس، تزن 25 كيلوجرامًا، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمول.

مخدرات بقيمة 12 مليونًا و500 ألف جنيه

تابع المتهمون اعترافهم أمام جهات التحقيق بأنهم تاجروا بالمواد المخدرة لتحقيق ارباح غير شرعية والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم قائلين:« المدرات اللي كانت معانا كانت بكمية كبيره عشان الزباين بتاعتنا وكانت تقريبا ب12 مليون جنيه والمكسب الضعف».

العقوبة القانونية

وحول العقوبة القانونية المتوقعة على المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة أوضح المحامي أحمد علي، أنَّه سوف يواجه نص المادة 33 من قانون العقوبات، التي تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، في حال إذا تمّ تصدير أو استيراد المخدرات، أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.