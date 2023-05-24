اعترافات متهم بالنصب على المواطنين في القاهرة: «كنت ببيع ليهم الوهم»

خضع المتهم بالنصب على المواطنين في القاهرة لجلسة تحقيق استمرت لعدة ساعات اعترف خلالها بارتكابه الواقعة أمام الجهات المختصة قائلاً: «كنت ببيع ليهم الوهم، كنت بقول أني هوظف الفلوس بتاعتهم وأخدها واهرب بيها».

توظيف الأموال في مجال الزراعة

وقررت النيابة العامة حبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، فيما أفادت تحريات المباحث والتحقيقات أن المتهم يمتلك مجموعة شركات بالقاهرة الجديدة ومقيم بمحافظة القاهرة، ويقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها لهم.

وتابع المتهم اعترافه أمام جهات التحقيق: «كنت بقولهم هستثمرها في كذا مجال زي الزراعة بالصوب الزراعية - المطاعم - الأسمدة - المأكولات البحرية - المزارع السمكية، مقابل أرباح متفق عليها معاهم، وبطلت أدفع أرباح الفلوس دي».

تفاصيل واقعة النصب على المواطنين

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ من بعض المواطنين يفيد تضررهم من أحد الأِشخاص لقيامه بأخذ مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجالات مختلفة، والنصب عليهم، بالفحص تبين أنه مالك إحدى الشركات، وتوقف عن سداد تلك المبالغ المالية والأرباح.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة القانونية للنصب

وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه ستطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».