قطع المياه في الدلتا وشمال الصعيد للتطهير والصيانة.. اعرف المناطق

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة بنطاق شركتي المنوفية وبني سويف لتطهير الخزانات وربط الخطوط.

أماكن قطع المياه عن مدن الباجور وسرس الليان وتجمع قرى الحامول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية عن قطع المياه اليوم الخميس عن مدينة الباجور ومدينة سرس الليان وتجمع قرى الحامول من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

أماكن ومدة قطع المياه ببني سويف

وأعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مناطق «ديوان عام المحافظة، المستشفى التخصصي، نادي القوات المسلحة فندق توليب، مستشفى النفسية، شارع بني عطية» بمدينة بني سويف اعتبارا من الساعة 12 من صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 6 من صباح نفس اليوم لمدة 6 ساعات.

القيام بأعمال ربط خط 6 بوصات بمدينة بني سويف

وأرجعت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، في بيان، سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال ربط خط 6 بوصات بمدينة بني سويف.

وطالبت شركة مياه الشرب المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف في البيان، إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.