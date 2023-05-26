الفنانة حنان سليمان تكشف حقيقة قرابتها بأنغام: شائعة حلوة

بأدوار بارزة ظهرت الفناة القديرة حنان سليمان على الجمهور لأول مرة من خلال مسرحية الجوكر للفنان محمد صبحي وفيلم يارب ولد للفنان فريد شوقي الذي ضم نخبة من أبرز النجوم كالفنان سمير غانم والفنان أحمد راتب والقديرة كريمة مختار والفنانة دلال عبد العزيز والفنانة اسعاد يونس.

آراء وقضايا عديدة لا يعرف جمهور الفنانة حنان سليمان رأيها فيها، كونها قليلة الظهور باللقاءات التليفزيونية، لتكشف حنان سليمان عن جزء منها في لقائها مع الإعلامية انجي علي ببرنامج أسرار النجوم على راديو «نجوم إف إم»، أبرزها أنها تخشى أن تقول رأيها ووجهة نظرها بالمرأة، والتي تتلخص في ضرورة تراجع المرأة خطوتين للخلف، بعد أن سددت خلال الآونة الأخيرة للرجل «ضربة قاضية» على حد قولها.

رأي حنان سليمان بالمساواة بين الرجل والمرأة

المرأة ليست بحاجة للمطالبة بالمساواة مع الرجل بحسب ما ذكرت حنان سليمان، كونها كيان قائم بذاته مثل الرجل وهم بحاجة لبعضهما البعض، فليس من الضروري أن تتصدر المرأة المشهد بقدر ما مهم أن تقوم بمهامها المتعددة كصناعة نجاح الرجل ودعمه.

حنان سليمان: قرابتي بأنغام شائعة مؤكدة

وأكدت حنان سليمان أن الحديث عن قرابتها بالمطربة أنغام هو شائعة، قائلة «الناس مصرة بس هي نفت وأنا نفيت أكتر من مرة، وعمومًا هي شائعة حلوة ولذيذة ولطيفة»، كاشفة عن أن رغبتها الوحيدة كانت أن يرزقها الله تعالى ببنات، غير أنها لم ترزق غير بابنها يحيى، متابعة «بس الحمد لله هو حنين وبدعي ربنا يحفظه بس كان نفسي في بنات».