إحباط 4 محاولات تهريب مخدرات.. وضبط 562 قرص ترامادول بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسى رئيس الإدارة المركزية، محاولة راكبة أجنبية تهريب كمية من شاشات التليفونات المحمولة، كما تم ضبط أربعة ركاب بحوزتهم مخدرات متنوعة.

الحالة الأولى كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط البولندية القادمة من وارسو، واستوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، أحد الركاب خلال محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، الذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، وبتفتيش حقائب الراكب المصري الجنسية على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من المهندس محمد صلاح مأمور الجمرك وفرج حمدي رئيس القسم، اللذان لاحظا وجود عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3 بتكليف أحمد السيد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، ما أسفر عن ضبط 58 شريطا لعقار الترامادول المخدر تركيزات متنوعة بإجمالي 562 قرص و3 زجاجات بداخلهم سائل لنفس المخدر.

الجمارك تحبط تهريب 562 قرصا و3 زجاجات سائل لنفس المخدر

والحالة الثانية كانت عند إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من هانزو الصين حيث استوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية، إحدى الراكبات خلال محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية التي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبها على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من أحمد سيد عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات متكررة بكثرة داخل حقائب الراكبة، قام إبراهيم عامر مدير الحركة المشرف على الصالة بتكليف محمد السيد قنديل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا ما أسفر عن وجود كمية كبيرة من شاشات التليفون المحمول، قام أحمد أبو بكر مدير الجمرك بتشكيل لجنة مكونه من الدكتور مؤمن حسن ومحمد فتح الله والمهندسة روفيدة أحمد علي مآمير الجمرك في وجود كل من طارق فرج و رمضان الشرقاوي من إدارة الأمن الجمركي وذلك لجرد وتصنيف وتحريز المضبوطات التي بلغ عددها 222 شاشة.

ضبط راكب أجنبي بحوزته 6 سجائر إلكترونية

والحالات الثالثة والرابعة والخامسة كانوا بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالمطار؛ الثالثة كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك؛ إذ جرى ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 6 سجائر إلكترونية بها زيت الماريجوانا بوزن 195 جراما وبرطمان به 100 جرام من نبات الماريجوانا أيضا، وجرى الضبط بواسطة كل من خالد رمضان مأمور الجمرك ومحمد عبد الباقي مدير الحركة المشرف على الصالة.

والمحالة الرابعة كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من برشلونة، إذ جرى ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 45 شريطا لعقار الترامادول المخدر بإجمالي 425 قرصا، وتم الضبط بواسطة كل من أحمد موسى مأمور الجمرك وتوني فكري فريد مدير الحركة المشرف على صالة الوصول.

تحرير محضر ضبط جمركي ضد المخالفين

والخامسة كانت خلال إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، إذ جرى ضبط راكب أجنبي من أصل مصري بحوزته 12 جهازا وتانك وزجاجة بهم زيت الماريجوانا المخدر.

وأمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 123 لسنة 2023 ضد الراكب الاول، وأمر أحمد أبو بكر فؤاد مدير الإدارة الثانية بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 124 لسنة 2023 ضد الراكب الثاني، وأمر رضا أبو العزم مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 122 لسنة 2023 ضد الراكب الثالث، بينما أمر أحمد على السيد مدير الإدارة الاولي بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 125 لسنة 2023 ضد الراكب الرابع، وأمر الدكتور حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 126 لسنة 2023 ضد الراكب الخامس، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي والذي أحال الركاب الأول والثالث والرابع والخامس إلى النيابة المختصة.