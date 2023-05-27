استقرار أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت

تسجل أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات، هدوءا ملحوظا داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، بعد أن تراجعت أمس بنحو 45 جنيها لعيار 21 الأكثر بيعًا وشراء من جانب المواطنين.

أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والتي جاءت كما يلي:

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2390 جنيها.

- يسجل عيار 24 في بداية تعاملات اليوم 2731 جنيها ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2049 جنيها.

- فيما يسجل عيار 24 داخل مصر 2731 للشراء ويبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 1593 جنيها بينما يصل سعر عيار 12 إلى 1366.

سعر جنية الذهب

- وبالنسبة لسعر جنية الذهب اليوم داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يشهد استقرارا ملحوظ حيث يسجل في بداية تعاملات اليوم السبت 19120 جنيها، في حين يبلغ سعر الأونصة 84947 جنيها.

- وعلى الصعيد العالمي تشهد أسعار الذهب اليوم استقرارًا بعد أن انخفضت أمس لتسجل الأوقية الأن 1947 دولارا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

وعن أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر يبلغ سعر سبيكة الذهب 5 جرامات عيار 24 داخل محلات الصاغة 14017 جنيها، والسبيكة الـ100 جرام 278880 جنيها، فيما تسجل سبيكة الذهب الـ10 جرام عيار 24 اليوم 28033 جنيها والسبيكة ذات الـ50 جراما 139440 جنيها، كما تسجل سبيكة الذهب 20 جراما عيار 24 داخل محلات الصاغة 55986 جنيها.