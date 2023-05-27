خطوات طلب الحصول على تأشيرة السعودية.. 3 مستندات مطلوبة

أتاحت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية إمكانية طلب الحصول على تأشيرة لزيارة السعودية إلكترونيًا، عبر موقعها الرسمي «منصة انجاز» الخاص بالتأشيرات، والتي يمكن من خلالها تقديم طلب والحصول على رد خلال 24 ساعة، وبتكلفة معقولة.

وفيما يلي، نعرض في التقرير التالي، خطوات طلب الحصول على تأشيرة السعودية إلكترونيًا، والمستندات المطلوبة، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات طلب الحصول على تأشيرة السعودية

وحتى تتمكن من طلب الحصول على تأشيرة السعودية، عبر منصة «إنجاز» بخطوات بسيطة وهي كالآتي:

- لتقديم طلب الحصول على تأشيرة الالكترونية للسفر للسعودية، يجب الدخول على منصة إنجاز وتسجيل مستخدم جديد، وقدم المعلومات المطلوبة، ويجب أن توفق على الشروط والأحكام، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- بعد تسجيل الدخول للموقع، يتم اختيار خدمة الأفراد.

- ثم لضغط على خدمة طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج.

- سيطلب منك ادخال بيانات الخاصة بالمتقدم للحصول على التأشيرة من واقع بطاقة الهوية السارية، بالإضافة لصورة فوتوغرافية مقاس 200 × 200.

- يجب أن تحدد نوع التأشيرة، وفي تلك الحالة «تأشيرة العبور».

- املأ جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب، واضغط على (حفظ).

الأوراق المطلوبة للسفر للسعودية 2023

وحتى تتمكن من الحصول على تأشيرة السعودية، يجب تقديم المستندات والأوراق الآتية:

- جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- تصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها.

- صورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر.

- تعبئة استبيان تأشيرة السعودية وتوقيعه.

- توقيع على لائحة القوانين السعودية.

- إثبات حجز التذاكر لتأكّيد إقامتك في المملكة العربية السعودية.

- طلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.