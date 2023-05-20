الأوراق المطلوبة للسفر للسعودية 2023.. 3 مستندات للحصول على التأشيرة

كشفت السلطات بالمملكة العربية عن الأوراق المطلوبة للسفر للسعودية 2023 للحصول على التأشيرة الالكترونية خلال أقل من 24 ساعة عبر منصة انجاز للتأشيرات التابعة لوزارة الخارجية السعودية.

منصة إنجاز

هي منصة إلكترونية تابعة لوزارة الخارجية السعودية، للحصول على تأشيرة السعودية الإلكترونية وهي متاحة لجميع الجنسيات، وتسمح للحاصلين عليها بالعبور بالمملكة، ويمكن استخراج تأشيرة لفترة قصيرة تتراوح من 12 ساعة و48 ساعة و96 ساعة، وقيمتها نحو 300 ريال.

الأوراق المطلوبة للسفر للسعودية 2023

وجاءت الأوراق المطلوبة للسفر للسعودية 2023 للحصول على التأشيرة الالكترونية والتي جاءت على النحو التالي:

- جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- تصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها.

- صورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر.

- تعبئة استبيان تأشيرة السعودية وتوقيعه.

- توقيع على لائحة القوانين السعودية.

- إثبات حجز التذاكر لتأكّيد إقامتك في المملكة العربية السعودية.

- طلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.

خطوات طلب الحصول على تأشيرة الكترونية للمملكة

ويمكن الحصول على التأشيرة من منصة انجاز من خلال خلال اتباع الآتي:

- الدخول إلى موقع إنجاز من هنــا، وتسجيل مستخدم جديد.

- اختر (الأفراد).

- اختر (طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج).

- اضغط على (تسجيل) لإنشاء حساب جديد، إذا لم يكن لديك حساب بالفعل، وقدم المعلومات المطلوبة.

- للمتابعة يجب أن توافق على الشروط والأحكام.

- ستتمّ إعادة توجيهك بعد ذلك إلى صفحة جديدة، وسيُطلب منك إدخال جميع المعلومات الخاصة بك مع صورة فوتوغرافية مقاس 200 × 200.

- حدد نوع التأشيرة عن طريق اختيار (تأشيرة العبور).

- املأ جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب، واضغط على (حفظ).