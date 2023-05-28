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إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالدقي

كتب:

 جيهان عبد العزيز
04:51 م | الأحد 28 مايو 2023
سيارة أسعاف- ارشيفية

سيارة أسعاف- ارشيفية

أصيب 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بشارع التحرير بدائرة القسم، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة النيابة لمباشرة التحقيقات.

بداية الواقعة

تلقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع الشمال، إخطارا من المقدم عمرو فاروق رئيس مباحث الدقي، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم ومصابين بشارع التحرير بدائرة القسم، على الفور أمر بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

انتقال وفحص رجال المباحث

وبالانتقال والفحص أثناء سير سيارة أجرة يقودها سائق «مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم» وبصحبته 2 آخرين مصابين بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم بشارع التحرير، اصطدم بسيارة نقل حال سيرها ببطئ، ما تسبب في إصابتهم.

نقل المصابين لتلقي العلاج

جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم  جيهان عبد العزيز