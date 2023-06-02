قطع المياه عن 6 مناطق في القاهرة لمدة 8 ساعات.. اليوم

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع مياه الشرب عن 6 مناطق بالقاهرة لمدة 8 ساعات مساء اليوم بسبب تعديل مسار خط مياه 1000 مم بمدينة الخصوص، حيث يتم قطع مياه الشرب من العاشرة مساء اليوم حتى السادسة صباح الغد.

وأشارت شركة مياه الشرب بالقاهرة في بيان إلى أن مناطق قطع المياه تشمل مدينة الخصوص وعزبة النخل الشرقية ومتفرعاتها وشارع عين شمس ومتفرعاته، والمرج الغربية ومتفرعاتها، والمرج الشرقية ومتفرعاتها، والمرج الجديدة ومتفرعاتها.

إجراءات في المناطق المتضررة

وناشدت الشركة، المواطنين والمخابز والمستشفيات في أماكن قطع المياه باتخاذ ما يلزم لتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع الخدمة، مع التأكيد على توفير سيارات مياه صالحة للشرب في الأماكن المتضررة من قطع المياه وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب رقم 01206665125.

توعية المواطنين

من ناحية أخرى، تواصل شركة مياه الشرب بالقاهرة حملة طرق الأبواب لتوعية المواطنين بأهمية المياه والحفاظ عليها والعمل على ترشيد الاستهلاك وذلك بالتنسيق مع جهات متعددة، فضلا عن تنظيم قوافل صحية وندوات توعية نحو ترشيد استهلاك المياه بالمدارس ومراكز الشباب ولربات البيوت وحراس العقارات، مع عقد ورش تدريب سريعة على أهمية تعلم السباكة الخفيفة لصيانة الأدوات الصحية بالمنازل والحفاظ على قطرة المياه.

حملات توعية

وأشارت شركة مياه الشرب إلى أنه يتم إطلاق حملات توعية للمواطنين في مشروعات الإسكان الجديدة مثل الخيالة والأسمرات والمحروسة وغيرها من المواقع لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على مياه الشرب والحد من الإسراف والتفاعل المباشر مع الجمهور والرد على تساؤلاتهم واقتراحاتهم وشكواهم على الفور وقياس مدى تفاعلهم مع الحملات الموجودة.