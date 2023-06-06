أتوبيسات ذكية ومشروعات لتطوير الخدمات بالعاصمة ضمن «الجمهورية الجديدة»

شهدت محافظة القاهرة العديد من الإنجازات إثر تدشين الجمهورية الجديدة، ضمن مساعي تقديم خدمة أفضل للمواطنين، حيث تعد العاصمة أول مدينة شرق أوسطية إفريقية تطلق خدمات جوجل للنقل العام من خلال شركة مواصلات مصر.

وخلال الأعوام الماضية، جرى تدشين العديد من الخدمات والمشروعات بمحافظة القاهرة، وفقًا لتقرير صادر عن المحافظة، جاء فيه ما يلي:

مشروع أهالينا 2

نقل 1411 أسرة من مدينة الأمل- الهجانة سابقا- تزامنا مع نقل عدد آخر من عدة مناطق عشوائية لتسلم شقق مزودة بالخدمات بتكلفة 700 مليون جنيه وشملت 34 عمارة سكنية.

جراج روكسي

يتكون من 10 آلاف متر مربع و4 طوابق ويستهدف تحقيق زيادة في الانسياب المروري بشوارع مصر الجديدة، بتكلفة 460 مليون جنيه.

إطلاق أول أتوبيس كهربائي

تم إطلاق خدمة أول أتوبيس كهربائي ضمن رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمي لصناعة الأتوبيسات والتصدي للانبعاثات الحرارية بتكلفة 4 ملايين جنيه ومزود بخدمة ذوي الهمم.

أتوبيسات ذكية

انضمام أتوبيسات ذكية لأسطول الحافلات بالقاهرة، مزود بخدمات إنترنت، وتكييف، وشحن USB، ومنفذ موسيقى، ودفع التذكرة من خلال كارت.

أتوبيس غاز طبيعي

دخول أتوبيس غاز طبيعي الخدمة لأول مرة في مصر، بتكلفة 3 ملايين و650 ألف جنيه، ويوفر الأتوبيس 100 ألف جنيه قيمة السولار التي كان يستهلكها أتوبيس السولار شهريا، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول نحو النقل الأخضر.

توسعات مياه الشرب

رفع كفاءة محطة مياه شرب الفسطاط لرفع الطاقة من 900 ألف متر مكعب إلى 1.1 مليون متر مكعب في اليوم وإعادة التأهيل للمحطة القائمة بتكلفة 176 مليون جنيه، فضلا عن رافع المياه لتغذية منطقة المدابغ بمدينة بدر بتكلفة 31 مليون جنيه.

أعمال تطوير

- محطة الأميرية للصرف الصحي لخدمة 6 آلاف نسمة بتكلفة 340 مليون جنيه.

- مشروع الصرف الصحي في منطقة الزهور بالمرج بتكلفة 10 ملايين جنيه

- مشاريع صرف تخدم منطقة حلوان من أجل 15 ألف نسمة بكلفة 6 ملايين جنيه.

- توسعات الصرف الصحي بحلوان البلد لخدمة 8 آلاف نسمة بتكلفة 9 ملايين جنيه.

التعليم

- افتتاح أول مدرسة صناعية عسكرية بالقاهرة بقوة استيعابية 797 طالبا بحي السلام أول.

كوبري تحيا مصر روض الفرج

بطول 540 مترا وعرض 67.3 متر يحتوي كوبري تحيا مصر بروض الفرج على أكبر فتحة ملاحية على النيل بعرض 300 متر، و6 حارات مرورية لكل اتجاه، ويتكون من أبراج عملاقة بطول 92 مترا مع جسم معدني وأوزان احتمالية 12 ألف طن.