«الشعب الجمهوري»: التفرغ للبرلمان لا يؤدي إلى تضارب المصالح

قال النائب اللواء محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري وأمين عام الحزب، إن الهدف من التفرغ أن يكون معظم وقت العضو لحضور الجلسات، ومناقشة القوانين ومراقبة الحكومة، لافتا إلى أن معظم المتحدثين من معظم الأحزاب، أصبح بينهم مساحات مشتركة، وهدف معين، تم الوصول إليه مثل التفرغ، مؤكدا أن معظم الأعضاء اتفقوا على التفرغ.

الدستور أشار للتفرغ للبرلمان

وأضاف محمد صلاح أبو هميلة، خلال لقائه ببرنامج «الحوار الوطني» على قناة «إكسترا نيوز»، أن المادة 103 في الدستور أشارت للتفرغ لمجلس النواب، لافتا إلى أن الأسلوب المتبع حاليا في التفرغ بمجلسي النواب والشيوخ مثالي، ويحقق عدم تضارب المصالح.

الحوار الوطني أحدث زخمًا

أوضح محمد صلاح أبوهميلة، أن الحوار الوطني أحدث زخمًا وأصبحت الأحزاب موجودة ومناقشاتها موضوعية، موضحًا أنه سينتج عن هذا الحوار موضوعات قابلة للتنفيذ تساعد الحكومة على تنفيذ مهامها.