لأول مرة.. زجاجة مياه معدنية لكل طالب في لجان الثانوية العامة بالفيوم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، توفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب أو طالبة خلال امتحانات الثانوية العامة 2023، والتي انطلقت اليوم الاثنين بامتحان مادتي التربية الوطنية والدينية، ولا تضاف درجاته للمجموع، فضلًا عن توفير مراوح «استاند» داخل جميع اللجان لتوفير الجو الملائم للطلاب، وذلك لأول مرة بلجان الفيوم، بالاشتراك مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ويؤدي 19 ألفًا و492 طالبًا وطالبة، بينهم 5 آلاف و522 في القسم الأدبي، و13 ألفًا و508 في القسم العلمي، و462 طالبًا وطالبة «منازل»، امتحانات الثانوية العامة 2023 بمحافظة الفيوم في 43 لجنة موزعة على مختلف الإدارات التعليمية بالمحافظة.

زجاجة مياه ومراوح استاند

وكشفت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه خلال الأعوام السابقة اشتكى الطلاب من العطش أثناء الامتحانات، ووجود مبردات مياه خارج اللجنة، موضحةً أنّه تم التغلب على هذه المشكلة العام الحالي، بالاشتراك مع التضامن الاجتماعي، لتوفير زجاجة مياه معدنية لكل طالب وطالبة، يحصل عليها أثناء دخول اللجنة قبل كل امتحان، فضلًا عن مراوح استاند، بالإضافة إلى مراوح السقف لتوفير التهوية الجيدة.

رفع الباعة الجائلين وإلغاء الأسواق

ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، برفع الباعة الجائلين، وإلغاء الأسواق، وإزالة أيّة إشغالات من محيط لجان الثانوية العامة 2023، فضلًا عن تكثيف حملات النظافة داخل وخارج اللجان، وتوفير التهوية والإضاءة المناسبة للطلاب، وذلك بهدف تهيئة المناخ الملائم للطلاب خلال أداء الامتحانات.

انتشار أمني مكثف

وانتشرت قوات أمن الفيوم حول لجان الثانوية العامة بمختلف أرجاء المحافظة، وذلك بهدف تحقيق السيولة المرورية، والانضباط بمحيط اللجان، فضلًا عن تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب إلى لجان الامتحانات.

زائرة صحية في كل لجنة

وشدد محافظ الفيوم على ضرورة وجود زائرة صحية أو طبيب في كل لجنة امتحانية، حتى يتسنى لهم التدخل الفوري في حالة حدوث أيّة طوارئ، فضلًا عن تمركز سيارات الإسعاف أمام اللجان المختلفة.

غدًا امتحان الاقتصاد والإحصاء

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء غدًا الثلاثاء بحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

17 استراحة لمراقبي الثانوية العامة

وتضم محافظة الفيوم 17 استراحة لمراقبي امتحانات الثانوية العامة وملاحظيها، مقسمة لـ9 استراحات للمراقبين الرجال، و8 استراحات أخرى للسيدات، والتي تم تجهيزها على أعلى مستوى، وتوفير كافة وسائل الراحة للطلاب.