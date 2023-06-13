«كهرباء بدر»: إتاحة تقسيط المقايسات للمباني والمناطق العشوائية على كارت الشحن

كشف قسم الاشتراكات بالشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات، التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، أنه تم إتاحة تقسيط مبلغ المقايسات للمباني والمناطق العشوائية والمخالفة على كارت الشحن، بحد أقصى 24 شهرا، للتيسير على المواطنين، ولمنح المواطنين القدرة على تقنين أوضاعهم، وتركيب العدادات في أسرع وقت لتلاشي أي مخالفات.

تقديم طلب تقسيط للمقايسة

وأشار في منشور عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «قيسبوك»، إلى أنه يجب على المشترك أن يتوجه إلى الإدارة أو الهندسة التابعة، وتقديم طلب تقسيط مقايسة الكهرباء المشار إليها، وفى حالة موافقة الإدارة أو الهندسة التابعة، يتم استلام إقرار موقع من المشترك بالتزامه بسداد الأقساط في موعدها.

طرق تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة

وقال عبر المنشور، إنه يمكن تقسيط فواتير الكهرباء المتراكمة، من خلال حضور صاحب العداد الراغب في التقسيط أو من ينوب عنه بتوكيل عام، إلى أقرب فرع للشركة، ويحضر معه المستندات التالية:

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من عداد الكهرباء، وآخر فاتورة مدفوعة.

- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة، ويقوم صاحب العداد بملء البيانات الموجودة بداخله وتقديمه.

- الذهاب إلى إدارة أو هندسة الكهرباء التابع لها محل السكن، ثم الذهاب للموظف المختص وطلب الحصول على نموذج تقسيط الفواتير، ويتم تسليم آخر فاتورة سددها.

- حال عدم إصدار أي فواتير، فسوف يطلب منك الموظف المختص تقديم صورة لقيمة القراءة الحالية لعداد الكهرباء، ومقارنتها بآخر قراءة.

- تقوم الإدارة بارسال موظفا لمعاينة عداد الكهرباء للتأكد من سلامة وصحة القراءة، وإصدار الفواتير السابقة.

- في النهاية، بعد اصدار الفواتير المتراكمة الخاصة بالكهرباء، سُيطلب من المشترك أن يدفع قيمة أخر فاتورة بالإضافة إلى 25 % من قيمة الفواتير المتراكمة، ويتم تقسيط باقي المبلغ حسب قدرة العميل، وإذا توقف عن السداد لمدة 3 أشهر متتالية، يكون لمسؤولي الكهرباء الحق في رفع العداد وفصل التيار عن صاحب العقار.