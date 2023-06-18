تراجع أسعار الحديد في الأسواق 3 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

قال ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، إنّ أسعار الحديد تراجعت اليوم في الأسواق المصرية بنحو 3000 جنيه، بعد أن شهدت الفترة الماضية استقرارا ملحوظا، ما يشجع المواطنين حاليا على استكمال أعمال البناء الخاصة بهم أو البدء بها.

أسعار الحديد في مصر

وأضاف شنب لـ«الوطن»، أنّ سعر حديد عز يسجل اليوم 32135 جنيها، والسويس للصلب 32050 جنيها، وحديد بشاي 38000 جنيه، فيما يبلغ سعر حديد المراكبي 37500 جنيه، وحديد المصريين 32050 جنيها، والعشري يسجل 36000 جنيه.

سعر حديد مصر ستيل

وتابع أنّ سعر حديد الجارحي يبلغ في الأسواق المصرية 38760 جنيها، وحديد مصر ستيل يسجل 35000 جنيه، كما يبلغ سعر حديد الكومي 35000 جنيه، وحديد العلا 33700 جنيه، فيما يبلغ سعر الجيوشي للصلب 34000 جنيه.

وأوضح عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنّ سعر حديد عطية يسجل في الأسواق المصرية 39400 جنيه، ويبلغ سعر حديد بيانكو 39000 جنيه، ويسجل حديد المعادي 39300 جنيه.