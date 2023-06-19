اعتماد موازنة 13 شركة تابعة لـ«القابضة للمياه» عن العام المالي 2022-2023

عقدت الجمعيات العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي اجتماعًا لـ13 شركة تابعة «مياه القاهرة – مياه الاسكندرية – صرف صحي القاهرة – صرف صحي الإسكندرية – بني سويف – أسوان – البحيرة – دمياط – المنيا – المنوفية – الأقصر – الفيوم – سوهاج»، اليوم، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وبحضور ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، لمناقشة الموازنة التقديرية للشركات التابعة للعام المالي 2023-2024.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات

ووافقت الجمعية على اعتماد الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالى 2023-2024، بعد استعراض الجمعية العامة جدول الأعمال وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات، وأوصت الجمعية باتخاذ الشركات كل الإجراءات اللآزمة لتلافي تلك الملاحظات.

التعاون بين أجهزة الدولة

ووجه المهندس ممدوح رسلان، الشكر لأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات التى يقدمها لتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى أهمية الدور الرقابي الذي يؤديه الجهاز المركزي للمحاسبات، وضرورة التعاون بين كل أجهزة الدولة لخدمة المواطنين.

تطبيق خطة تحسين الأداء فى جميع أوجه العمل بالشركات التابعة

وأكد أن الموازنة التقديرية للشركات التابعة عن العام المالي 2023-2024، تعكس تحسن أداء الشركات ما يعد مؤشرا إيجابيا، كما راعت الموازنة واجبات ومسؤوليات والتزامات الشركات تجاه المواطنين وتطبيق خطة تحسين الأداء في جميع أوجه العمل بالشركات التابعة، من خلال تطوير الخدمات، وزيادة الطاقة الانتاجية للمحطات، وبرامج الانتاج المستهدفة، والإستفادة من الأصول والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسى للمحطات، وتأهيل محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي للحصول على شهادة الاعتماد الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، والإهتمام بإستكمال تجهيز المعامل بأحدث الأجهزة، ومتابعة منظومة جودة مياه الشرب في مختلف مراحل الإنتاج، وتطوير الفروع التجارية ومراكز خدمة العملاء.

تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية

وأشار إلى أهمية تفعيل إجراءات تنشيط التحصيل، وتقليل كمية المياه غير المحاسب عليها، من خلال التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع والقضاء على الوصلات غير القانونية، وإجراء الصيانات القياسية بكل المحطات والروافع.

وأشار إلى ضرورة تطوير الأداء بالشركات التابعة، على المستويين الإداراى والفني، وتفعيل اجراءات ترشيد الطاقة والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، في إطار اهتمام القيادة السياسية ووزارة الإسكان بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

سرعة حل الشكاوى التي ترد إلى الخطوط الساخنة

ووجه المهندس ممدوح رسلان، رؤساء الشركات التابعة، بضرورة تكثيف وبذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة للمواطنين، مشيرا إلى ضرورة التعاون الكامل مع كل الأجهزة التنفيذية والحكومية، والتواصل مع المواطنين وسرعة حل الشكاوى التي ترد إلى الخطوط الساخنة أو تطبيق الهاتف المحمول 125 أو صفحات التواصل الاجتماعي.