3 خطوات لتقديم شكوى للجهات الحكومية.. أبرزها «مكاتب خدمة المواطنين»

أوضحت البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ هناك 3 قنوات لتسجيل شكوى للجهات الحكومية المختلفة، وجار العمل لتطبيق برامج التحول الرقمي التي تتبناها أجهزة الدولة ومؤسساتها، للارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن.

قنوات تقديم الشكاوى

وأشارت إلى أنّ قنوات تقديم الشكاوى تتمثل فيما يلي:

- مكاتب خدمة المواطنين المتوافرة في الجهة الحكومية وفروعها.

- بوابة الشكاوى الحكومية (http://www.shakwa.eg) .

- مركز الاتصال والخطوط الساخنة 16528.

معلومات حسابك لن يتم الاطلاع عليها

ولفتت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى أنّ المعلومات التي يتم تقديمها أثناء تسجيل معلومات حسابك لن يتم الاطلاع عليها، إلا من خلال الجهة الحكومية المكلفة ببحث الشكوى، موضحة أنّه يتم تسجيل الشكوى من خلال اتباع الخطوات التالية.

خطوات تسجيل الشكوى

- التسجيل في بوابة الشكاوى الحكومية إن لم يكن لديك حساب.

- بعد تسجيل الحساب يمكنك الدخول إلى النظام وتسجيل شكوى جديدة.

- تقديم تعليق على الإجراءات الخاصة بالشكوى.

- اختر القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها.

- أدخل موضوع الشكوى في الخانة المخصصة لذلك.

- أدخل تفاصيل الشكوى.

- أضف المرفقات إن وجدت.