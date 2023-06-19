القابضة للمياه: تدريب عملي للعاملين للتعامل مع الطوارئ والأزمات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية قيام الإدارة العامة للتدريب بالتعاون مع الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية، بتنفيذ برنامج تدريبي عملي للعاملين بفرع ديرب نجم على «خطط الطوارئ والأزمات ـ كيفية التعامل مع الحرائق ـ كيفية العمل داخل الأماكن المغلقة ـ كيفية تداول وتخزين الكلور ـ العلامات الإرشادية والتحذيرية».

بيئة آمنة خالية من المخاطر لحماية عناصر الإنتاج

أكد المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في تصريحات صحفية، أهمية التدريب العملي على كيفية اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والالتزام بمهمات السلامة والصحة المهنية، لافتا إلى أنها تهدف لإيجاد بيئة آمنة خالية من المخاطر وهدفها هو حماية عناصر الإنتاج «القوى العاملة -ومعدات ووسائل الإنتاج -ومواد الإنتاج» من الضرر والتلف الذي قد يلحق بها نتيجة وقوع حوادث، وإصابات العمل عن طريق تطبيق مجموعة من الإجراءات والاحتياطات الوقائية واتخاذ الحلول الهندسية «والفنية» والصحية الضرورية، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر.

دور القطع الموفرة في ترشيد الاستهلاك وتقليل تكلفة الفاتورة

فيما نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية حملة توعية عن ترشيد استهلاك مياه الشرب والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي ودور القطع الموفرة في ترشيد الاستهلاك وتقليل تكلفة الفاتورة بجانب التعريف بآلية الشكاوى وأرقام الخط الساخن 125 بمركز شباب صفط الحنة بمركز ومدينة أبو حماد.

ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة للحد من إهدار المياه

ووزعت الإدارة بورشورات توعوية وعمل ندوات توعية وورش تعلم مبادئ السباكة الخفيفة للحد من إهدار المياه، كما تم تنفيذ أنشطة تفاعلية للأطفال مثل ارسم ولون والسلم والثعبان، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وبين مديرية الشباب والرياضة.