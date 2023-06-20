مركز جمال عبدالناصر الثقافي ينظم «ليلة شعر.. Open mic» الخميس

يستضيف مركز جمال عبدالناصر الثقافي، التابع لصندوق التنمية الثقافية في الإسكندرية، ضمن لقاءات البيت «ليلة شعر.. Open mic»، يوم الخميس المقبل، في تمام السادسة مساء.

تفاصيل الأمسية الشعرية

يأتي اللقاء الذي يديره الشاعر والمترجم ميسرة صلاح الدين، في إطار الانشطة الثقافية المقدمة خلال الإجازة الصيفية، وتبدأ الأمسية بتقديم عدد من النصوص الشعرية، سواء شعر منظم أو حر أو زجل أو أشعار غنائية، وما إلى ذلك من صور الشعر المختلفة،من قبل الحضور، وكذلك تقديم شعراء شباب ومنحهم الفرصة وتشجيعهم لتقديم منتجهم الشعري.

ويختتم اللقاء بإهداء مقدم من الفنان والملحن الكبير إبراهيم نصير، وأشهر القصائد المغناة في تاريخ الأغنية العربية سواء قصائد قديمة أو حديثة.

«ليلة شعر»

ويذكر أنّ «ليلة شعر» هو الثاني بين لقاءات البيت، وهو لقاء شهري متنوع يناقش العديد من القضايا والموضوعات المطروحة على الساحات الفنية والأدبية والاجتماعية، لتعزيز الثقافة بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الثقافي، وتبادله بين أصحاب الفكر، ونقله وإتاحة مساحات لأي تجربة أو مبادرة واعدة، إلى جانب تسليط الضوء على شخصيات بارزة لها بصمات واضحة في المجالات الإبداعية والأدبية والاجتماعية والاقتصادية.