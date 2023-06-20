خطوات تقديم طلب تأشيرة زيارة للسعودية والمستندات المطلوبة

كشفت وزارة الخارجية السعودية للراغبين في الحصول على تصريح دخول المملكة، عن خطوات تقديم طلب تأشيرة زيارة للسعودية والمستندات المطلوية الكترونيًا، وذلك عبر منصة التأشيرات الحكومية «إنجاز»، والتي يمكن الاستعلام عن موقف الطلب خلال أقل من 24 ساعة.

خطوات تقديم طلب تأشيرة زيارة للسعودية والمستندات المطلوية

تعرض «الوطن» في التقرير التالي، خطوات تقديم طلب تأشيرة زيارة للسعودية والمستندات المطلوية، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة، والتي جاءت على النحو التالي:

خطوات طلب الحصول على تأشيرة السعودية

ويمكن للراغبين تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية الكترونيًا عبر خطوات بسيطة هي كالآتي:

- الدخول على منصة إنجاز، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنــا.

- تسجيل مستخدم جديد بالمنصة، من خلال ادخال بيانات المتقدم من واقع جواز السفر، والموافقة على الشروط والأحكام.

- بعد الدخول على المنصة، قم باختيار خدمة الأفراد، ثم خدمة طلب تأشيرة من البعثات السعودية بالخارج.

- ستحتاج لادخال البيانات الشخصية للراغب في الحصول على التأشيرة.

- قم بتحميل المستندات المطلوبة.

- تحديد نوع التأشيرة وفي تلك الحالة «تأشيرة العبور».

- املأ جميع المعلومات المطلوبة في نموذج الطلب، واضغط على (حفظ).

المستندات المطلوبة للسفر للسعودية 2023

وحتى تتمكن من الحصول على تأشيرة السعودية، يجب تقديم المستندات والأوراق الآتية:

- جواز سفر أصلي ساري المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

- تصريح إقامة من الدولة التي تتقدم منها.

- صورة شخصية ملونة بحجم جواز السفر.

- تعبئة استبيان تأشيرة السعودية وتوقيعه.

- توقيع على لائحة القوانين السعودية.

- إثبات حجز التذاكر لتأكّيد إقامتك في المملكة العربية السعودية.

- طلب التأشيرة المطبوع مقدم من خلال بوابة إنجاز الإلكترونية.