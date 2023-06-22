مقرر لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني تطالب بوضع استراتيجية لمكافحة العنف الأسري

قالت الدكتورة نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة في الحوار الوطني، إنّها لا تختلف مع الأفكار التي ناقشتها الجلسة، لافتة إلى أنّ هناك توافقا بين جميع المقترحات التي تم تناولها اليوم.

تحرير ظاهرة العنف

وأضافت أنّه يجب تحرير ظاهرة العنف الأسري من بعض النقاط، أولها أنّ بعض الحالات لا يوجد لديها إدراك بأن هذا الفعل عنف بالأساس، وثانيها أن ممارسة العنف مرتبطة بأبعاد قديمة منها تشجيع الاعتمادية على الأهل، أو منع الزوج زوجته من العمل، أو تعنيف الطفل إذا عبر عن رآيه، وثالثها العلاقة بين العنف وارتفاع مستوى الفقر وعدم التعليم، حيث إنّ العنف لم يكن مرتبطا بالمستوى المادي الأسرة.

تقيم الوضع الراهن للعنف الأسري

وأوضحت أنّه وفقا لآلية تقييم الوضع الراهن للعنف الأسري، فالمعالجة تتم وفقا لسياسة الجزر المنعزلة، مطالبة باستراتيجية لمكافحة العنف الأسري على غرار استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة 2050، التي أطلقها المجلس القومي للمرأة.

كما طالبت بسن قانون موحد لمواجهة العنف الأسري، والعلاج والتأهيل النفسي، لأنه المرحلة الأهم لدمج المعنّفين في المجتمع مرة أخرى، من خلال مؤسسات المجتمع المدني في توفير ذلك.