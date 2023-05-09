«شعبة الخضر»: استقرار الأسعار في الأسواق المصرية.. والطماطم بـ3.5 جنيه

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الأسواق المصرية تشهد الفترة الحالية وفرة في جميع أنواع الخضراوات والفاكهة، ويرجع سبب ذلك إلي بدء العروة الصيفية، كما أنّ الأسعار تختلف حسب المنطقة والتجار الذين يشتري المواطن منهم.

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة

وأضاف «النجيب» أنّ أسعار الخضراوات والفاكهة، مستقرة حاليًا في الأسواق المصرية، وذلك بعد أنّ شهدت تراجعًا منذ عِدة أيام، كما أنّ الحكومة المصرية تراقب جيدًا الأسواق لرصد أي تلاعب في الأسعار.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضر والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، أنّ هناك توقعات بأن تظل أسعار الخضراوات والفاكهة مستقرة في الأسواق، إذا لم تشهد تراجعًا جديدًا، كما أنّ الإقبال حاليًا يزداد من جانب المواطنين على شراء الأنواع الموسمية مثل البطيخ والمانجو.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح أنّ سعر الطماطم في الأسواق، يتراوح ما بين 3.5 و6 جنيهات، والبطاطس بين 4 و5 جنيهات، والكوسة بين 5 و8 جنيهات، والملوخية بين 4.5 و8.5 جنيه، والثوم بين 7 و11 جنيهًا، كما يتراوح سعر البصل بين 8 و10 جنيهات، والفاصوليا الخضراء بين 9 و15 جنيهًا، والباذنجان البلدي والرومي بين 4 و6 جنيهات.

وتابع أنّ سعر الخيار البلدي، يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 13 و17 جنيهًا، والفلفل الرومي البلدي بين 5 و7 جنيهات، ويتراوح سعر الجزر دون عروش بين 2.5 و6.5 جنيه، بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي والبلدي بين 10 و20 جنيهًا.

أسعار الفاكهة بالأسواق

وأشار إلى أنّ سعر التفاح المصري يتراوح بين 5 و25 جنيهًا، والخوخ بين 5 و15 جنيهًا، كما يتراوح سعر الليمون البلدي بين 7 و17 جنيهًا، والجوافة بين 6 و12 جنيهًا، والفراولة بين 7 و10 جنيهات، والكنتالوب بين 5 و10 جنيهات، والموز البلدي بين 5.5 و7.7 جنيه، بينما يتراوح سعر البطيخ بين 21 و28 جنيهًا.