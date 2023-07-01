انتعاشة لـ«شباك التذاكر» في موسم أفلام عيد الأضحى.. والإيرادات تتجاوز 75 مليون جنيه

انتعاشة فنية كبيرة يشهدها شباك التذاكر فى موسم أفلام عيد الأضحى، الذى يضم 4 أفلام متنوعة لعدد من كبار النجوم، يغلب عليها الطابع الكوميدى، إذ هناك إقبال جماهيرى ضخم، حيث تجاوزت الإيرادات 75 مليون جنيه حتى الآن، حسبما كشف الموزع السينمائى محمود الدفراوى.

«بيت الروبي» يحقق أعلى إيراد يومي في السينما المصرية.. و«تاج» لتامر حسني في المرتبة الثانية

ويتنافس على الصدارة فى شباك التذاكر كل من «بيت الروبى» بطولة الثنائى كريم عبدالعزيز وكريم محمود عبدالعزيز، و«تاج» لتامر حسنى، و«البعبع» بطولة أمير كرارة، و«مستر إكس» لأحمد فهمى.

ونجح فيلم «بيت الروبى» فى تصدُّر قائمة الإيرادات، محققاً نحو 44.4 مليون جنيه، كونه افتتح موسم أفلام عيد الأضحى مبكراً، وطُرح فى دور العرض قبل العيد بأسبوع تقريباً، كما حقق إنجازاً جديداً فى السينما المصرية بقدرته على تحقيق أعلى إيراد يومى بلغ 9 ملايين و339 ألفاً و233 جنيهاً فى ثالث أيام العيد.

وجاء بالمرتبة الثانية فيلم «تاج» الذى حقق 15 مليون جنيه بدور العرض المصرية، حيث طُرح فى صالات السينما اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضى، فيما أشار تامر حسنى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إلى أنّ الفيلم لم يكون موجوداً فى كل السينمات المصرية خلال أول يومين من عيد الأضحى، وجرى تجاوز تلك الأزمة بالتزامن مع اليوم الثالث، حيث قال: «معلش إمبارح فيلم تاج ماكانش فى كل السينمات.. بس حالياً بجميع السينمات».

ويعتزم تامر حسنى تقديم جزء ثانٍ من «تاج»، بينما لم يعلن بعد عن الموعد المبدئى لخروج هذا المشروع إلى النور، حيث استجاب لإحدى المتابعات، قائلاً: «حاضر إن شاء الله نعمل علشانكم كلكم جزء تانى».

أما فيلم «البعبع» الذى يجمع الثنائى الفنى أمير كرارة وياسمين صبرى لأول مرة ويعيدهما إلى السينما بعد غياب طويل دام لأكثر من 3 سنوات، فجاء بالمركز الثالث، حيث حقق 9.4 مليون جنيه فقط، ويخوض «كرارة» من خلال هذا المشروع تجربة الأكشن الممزوج بالكوميديا، وذلك لأول مرة فى مشواره الفنى، إذ اعتبر كرارة خوضه لتجربة الكوميديا مغامرة محسوبة، مدللاً بقوله: «وجدت نصاً مكتوباً بحرفية شديدة، وتحمست لخطوطه الدرامية ومواقفه المتشعبة، ومن ثم وجدتها فرصة لخوض تجربة جديدة علىَّ، حيث إن الجمهور لم يرنى فى الكوميديا من قبل، وأتمنى أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور».

المركز الرابع والأخير فى قائمة الإيرادات جاء من نصيب فيلم «مستر إكس» الذى يعيد أحمد فهمى إلى الكوميديا بعد نحو 5 سنوات، فقد حقق 6.5 مليون جنيه فقط، ورغم ذلك فإنّ العمل حظى بإشادات جماهيرية كبيرة عبر منصات التواصل الاجتماعى، ويرى البعض أنه يحتوى على جرعة كوميدية مميزة.

وكشف أحمد فهمى كواليس تلك التجربة السينمائية الجديدة، قائلاً إنّ: «الفيلم استغرق عاماً ونصف العام بسبب اهتمام فريق العمل بكل تفاصيله وجوانبه الفنية، كى يخرج بشكل جيد يليق بالجمهور بمختلف فئاته وأعماره».