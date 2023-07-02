«مصر الخير» توزع لحوم 142 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن توزيع لحوم 142 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في محافظة قنا، ضمن حملة صكوك الأضاحي، حسب بيان صحفي لخالد عمران، المدير الإقليمي في مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر.

وأشار عمران إلى أن حملة صكوك الأضاحي هي التاسعة على التوالي للمؤسسة خلال أيام عيد الأضحى، واستهدفت قرابة 22 ألف أسرة، بإجمالي 110 آلاف مستفيد في 94 قرية بنطاق مراكز المحافظة، بالتعاون مع 102 جمعية أهلية.

وأضاف أن عملية الذبح جرت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز قنا، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري في المحافظة.