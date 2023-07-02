رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«مصر الخير» توزع لحوم 142 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية في قنا

كتب:

رجب آدم
02:52 م | الأحد 02 يوليو 2023
لحوم صحك الأضحية

لحوم صحك الأضحية

أعلنت مؤسسة مصر الخير عن توزيع لحوم 142 رأس ماشية على الأسر الأولى بالرعاية، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في محافظة قنا، ضمن حملة صكوك الأضاحي، حسب بيان صحفي لخالد عمران، المدير الإقليمي في مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر.

وأشار عمران إلى أن حملة صكوك الأضاحي هي التاسعة على التوالي للمؤسسة خلال أيام عيد الأضحى، واستهدفت قرابة 22 ألف أسرة، بإجمالي 110 آلاف مستفيد في 94 قرية بنطاق مراكز المحافظة، بالتعاون مع 102 جمعية أهلية.

وأضاف أن عملية الذبح جرت بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية لمراكز قنا، وتحت إشراف مديرية الطب البيطري في المحافظة.

اقرأ المزيد:

أماكن ذبح الأضاحي في مجازر محافظة قنا 2023.. مجهزة بفرق بيطرية

أسماء أوائل نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة قنا 2023 الترم الثاني

وزير التنمية المحلية يتابع المشروعات الجاري تنفيذها في محافظة قنا

محافظة قنا: تدريب 80 فتاة في 4 ورش حياكة بفرع «القومي للمرأة»

أسعار أجرة المواصلات الجديدة 2023 محافظة قنا.. المراكز والمحافظات

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي في محافظة قنا.. بالمواد والتوقيتات

محافظة قنا تصدر ثاني شحنة من ألواح «الكونتر» إلى الصين

صلاة العيد الساعة كام 2023 في محافظة قنا؟.. اعرف التفاصيل
بقلم رجب آدم