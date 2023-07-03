أفلام عيد الأضحى تحقق 16 مليون جنيه إيرادات خلال 24 ساعة

جاء إجمالي إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الأحد، نحو 16 مليونا و50 ألفا و564 جنيها، حيث تضم القائمة 4 أفلام، وهي حسب الترتيب في قائمة الإيرادات «بيت الروبي، والبعبع، وتاج، ومستر إكس»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

بيت الروبي أعلى إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ8 ملايين و192 ألفا و690 جنيها، وتجاوزت إجمالي إيراداته 60 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع في المركز الثاني

قفز فيلم البعبع، إلى المركز الثاني في قائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس الأحد 3 ملايين و128 ألفا و77 جنيها، وتجاوزت حصيلة إيراداته 15 مليون جنيه، وهو من بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، والطفلين جان رامز وتيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم تاج في المركز الثالث

تراجع فيلم تاج، إلى المركز الثالث بقائمة الإيرادات اليومية حيث حقق أمس 3 ملايين و89 ألف و768 جنيه، وتجاوزت حصيلة إيراداته 25 مليون جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مستر إكس في المركز الرابع

وفي المركز الرابع بقائمة إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023 جاء فيلم مستر إكس، حيث حقق أمس مليون و640 ألف و29 جنيه، وتتجاوز حصيلة إيراداته 10 مليون جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.