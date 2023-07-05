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الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم الفندقي 2023

كتب:

منة عبده
11:12 ص | الأربعاء 05 يوليو 2023
طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

طلاب الدبلومات الفنية.. صورة أرشيفية

مع اقتراب موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لجميع التخصصات، ومنها الدبلوم الفندقي، المقرر أن تعلن اليوم الأربعاء الموافق 5 يوليو الجاري، فور اعتمادها من الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مؤتمر صحفي بمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، يبحث طلاب الدبلوم الفندقي، عن الكليات والمعاهد المتاحة لترتيب رغباتهم واختيار الكلية الأنسب لهم، وفقا لتنسيق كل كلية، حسب ما يحدده المجلس الأعلى للجامعات في وقت لاحق.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، الكليات والمعاهد المتاحة بعد دبلوم فندقي 2023، وفق ما صدر عن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الكليات والمعاهد المتاحة بعد الدبلوم الفندقي 2023

حدد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عددا من الكليات المتاحة بعد الدبلوم الفندقي العام الماضي 2022، ومن المرتقب الإعلان عن المعاهد المتاحة لعام 2023، فور إعلان تنسيق الكليات بعد نهاية امتحانات الثانوية العامة.

وشملت قائمة المعاهد المتاحة بعد دبلوم فندقي 2022، ما يلي: 

- المعهد العالي للسياحة والفنادق وترميم الآثار بمنطقة أبو قير.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسماعيلية «إيجوث».

- المعهد العالي للدراسات الفندقية والسياحية بدمياط الجديدة. 

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بـ 6 أكتوبر.

- معهد سيناء العالي للسياحة والفنادق برأس سدر.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي بالإسكندرية، والمتواجد بمنطقة «السيوف».

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بمنطقة كينج مريوط.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالإسكندرية «إيجوث».

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالأقصر «إيجوث».

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالغردقة.

- معهد الألسن العالي للسياحة والفنادق بمدينة نصر.

- المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق بمصر الجديدة.

- المعهد القاهرة العالي للسياحة والفنادق بالمقطم.

- المعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق بالمريوطية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.