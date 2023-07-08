فحص 33 ألفا و926 سيدة ضمن مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالقليوبية

أكد عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن مديرية الصحة بالمحافظة تواصل جهودها في تنفيذ حملة «100 يوم صحة»، تحت شعار «معاك من أول يوم» للكشف الطبي على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة بجميع المراكز والقرى والأحياء، وتستمر حتى أكتوبر المقبل.

التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة

وأوضح المحافظ أن الحملة تُعد نتاجا لخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على مستوى عالٍ من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين في كافة المناطق وخاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي

وأضاف أنه في إطار مبادرة 100 يوم صحة، تم تكثيف الخدمات التوعوية والتثقيف الصحي للتعريف بخدمات المبادرة بالمساجد والكنائس ومجالس المدن ومراكز الشباب والوحدات والمراكز الطبية، بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الجماهيرية وانتشار فرق التواصل المجتمعي بجميع مراكز وقرى المحافظة، مشيرا إلى أن الحملة تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة الى جانب توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية لتقديم خدمات طبية وعلاجية تليق بمواطني المحافظة.

من جانبه، قال الدكتور وليد عبد المقصود، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم فحص 122 طفلا من حديثي الولادة للأمراض الوراثية، كما تم الفحص المبكر على سرطان الثدي لـ33926 سيدة، ووفحص 1373 مواطنا من المقبلين على الزواج، و26743 مواطنا للكشف المبكر عن الأورام، وفحص فيروس سي لـ21 مواطنا، كما تم فحص السمع لعدد 21110 أطفال حديثي الولادة.

كما تم فحص الأمراض المزمنة لعدد 1727 من كبار السن، و8081 مواطنا للاعتلال الكلوي، لافتا إلى أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات اللازمة وحفاظاً على صحتهم وسلامتهم.