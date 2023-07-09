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خبيرة تربوية: «الأعلى للتدريب» نقطة محورية في تطوير التعليم

كتب:

شريف سليمان
08:59 م | الأحد 09 يوليو 2023
الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ اقتصاديات التعليم

الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ اقتصاديات التعليم

قالت الدكتورة حنان إسماعيل أستاذ اقتصاديات التعليم، إنّ المجلس الأعلى للتعليم والتدريب نقطة محورية جدا، لأن الدولة المصرية تهتم بالتعليم اهتماما كبيرًا منذ عام 2019، إذ وضعت نقطة محورية لعملية التعليم، حيث يعتبر التعليم والصحة من أبرز المجالات الموجودة في أي مجتمع، لأنها مرتبطة بالعنصر البشري.

المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة

أضافت « إسماعيل»، خلال حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المجتمع لا يقوم إلا بالعناصر البشرية المتعلمة بشكل كفؤ مناسب لسوق العمل، التي تتمتع بالصحة الجيدة التي يمكنها التفاعل والنهوض بالمجتمع في التخصصات جميعها.

صعوبات كثيرة بسبب ضعف التنسيق بين التعليم الجامعي وقبله 

وأوضحت أستاذ اقتصاديات التعليم: «المجتمع عانى الكثير من الصعوبات نتيجة للتباعد بين رؤية التعليم الجامعي والتعليم قبل الجامعي، وكنا نرى فقط اللقاء بين وزيري التعليم العالي والتعليم قبل الجامعي في الثانوية العامة، لذلك، فقد كان تشكيل المجلس الأعلى للتعليم والتدريب أمر مهم جدا».

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بقلم شريف سليمان