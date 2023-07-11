أبراج فخمة وإسكان اجتماعي متميز.. ماذا تعرف عن مجتمع العلمين الجديدة؟

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن مدينة العلمين الجديدة إحدى مدن الجيل الرابع، والتي تنفذها وزارة الإسكان بمنطقة تعتبر هي الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وذلك عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال إزالة الألغام، والتي خلفتها الحرب العالمية الثانية بالساحل الشمالي الغربي، متوقعا أن تكون مقصدا للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار العام.

خدمات تحقق جودة الحياة للسكان

وأوضح «الجزار» خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المدينة تضم مختلف أنواع الإسكان الفاخر والمميز والاجتماعي والمتوسط، مؤكدا أن المدينة بها جميع الخدمات التي تحقق جودة الحياة للسكان ومرتاديها من مختلف محافظات الجمهورية، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، والالتزام بأعلى جودة ممكنة في التنفيذ، والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع بما يليق بالمدينة الجديدة.

وتضم منطقة الأبراج الشاطئية 15 برجا يجري الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب واجهاتها حاليا، كما يجري تنفيذ 8 أبراج أخرى، وصلت نسبة التنفيذ بأحدها إلى الطابق الـ42 من إجمالي 44 طابقا، بخلاف مشروع سكن لكل المصريين لمتوسطي ومحدودي الدخل، ومشروع الإسكان المتميز.

الجزار يشدد على الإسراع بمعدلات التنفيذ

كما تضم المدينة مشروعات إسكان متنوعة، يأتي في مقدمتها مشروعات المدينة التراثية، والداون تاون، والحي اللاتيني، حيث تقام المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بها حوالي 70 منشأة، تشمل بحيرة رئيسية للتنزه، وحديقة مركزية، ومسجد، وكنيسة ومسرح روماني، ومبانٍ تجارية وفندقية، ومجمع سينمات، وجار الانتهاء من جميع أعمال البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام، تمهيداً للافتتاح الرسمي.

ويضم مشروع الداون تاون 40 عمارة فاخرة تضم 1320 وحدة سكنية ترى البحر، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات متنوعة، وتم بالفعل تسليم عدد من وحداتها لأصحابها، ويجري الآن تنفيذ 24 عمارة بالمرحلة الثانية من عمارات الداون تاون، تضم 896 وحدة سكنية فاخرة، تجاوزت نسبة إنجازها 67% تقريبا، وجار العمل على الانتهاء من تنفيذها.

الحي اللاتيني في العلمين الجديدة

ويضم مشروع الحي اللاتيني، والمُقام على مساحة 404 أفدنة، 6 مناطق بها 220 عمارة سكنية بإجمالي 12181 وحدة، وكذا الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع الكمبوند السكني الترفيهي التجاري الإداري «مزارين»، والذي يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة على الشاطئ الجنوبي لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشمل عددا من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالي 618 فيلا و552 شاليه و364 عمارة، بإجمالي 8691 وحدة.

مشروعات إسكان متميز فاخر واجتماعي

فيما يضم مشروع الإسكان المتميز عددا من الوحدات السكنية الجديدة تم تسليم بعضها وجار تسليم الباقي تباعا، كما تضم مدينة العلمين الجديدة مشروع سكن مصر وسكن لكل المصريين لمحدودي ومتوسطي الدخل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإتاحة المدينة لكل المصريين.