«الحياة اليوم»: 3 مناطق تستقبل الفعاليات الفنية والترفيهية بمهرجان العلمين

كشف مراسل برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عن آخر تطورات الأنشطة في مهرجان العلمين 2023، قائلا إن المميزات الموجودة في العلمين الجديدة تترجم المجهودات المبذولة استعدادا لمهرجان العلمين وانطلاق فعالياته الرياضية اليوم.

كافيتريات ومطاعم في العلمين الجديدة

وأضاف المراسل أن الممشى السياحي في العلمين الجديدة يحتوي على كافيتريات ومطاعم يخدم الزائرين للمدينة، وهناك 3 مناطق ستستقبل الفعاليات الترفيهية والفنية، ولاسيما حفل الفنان تامر حسني يوم 21 يونيو الجاري، وعدد كبير من الحفلات سواء إليسا أو نانسي عجرم أو راغب علامة أو الموسيقار عمر خيرت، بجانب الفنانين العرب والأجانب.

الجميع مستمتع بالأجواء في العلمين

وأوضح أن من بين الفعاليات التي جرى انطلاقها اليوم لعبة «تيك بول»، والتي تضم عدداً كبيراً من اللاعبين المصريين، واللاعبة العالمية بطلة العالم في الكرة الشاطئية «ناتاليا» واللاعبة «مايا»، لافتا إلى أن الجميع مستمع بالأجواء في العلمين الجديدة، بجانب التيسيرات المقدمة للزائرين.