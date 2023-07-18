هاني أبوالفتوح: القطاع المصرفي في مصر يتمتع بقوة عالية

أكد الخبير المصرفي هاني أبوالفتوح، أن هناك العديد من التقارير الخارجية تنشر شائعات عن القطاع المصرفي لتشويه الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هناك تقارير وبيانات رسمية من مؤسسات دولية أشادت بقوة القطاع المصرفي وتصديه للأزمات خلال الفترات الماضية.

وقال أبوالفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن القطاع المصرفي يتمتع بقوة عالية، والتقرير الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمجلس الوزراء، يؤكد صلابة ومتانة القطاع المصرفي.

9 تريليونات جنيه حجم ودائع المصريين

وتابع أن نسبة الودائع بلغت 9 تريليونات جنيه في 2023، وزاد عدد بطاقات الائتمان إلى 5 ملايين بطاقة، بجانب زيادة عدد فروع البنوك في مصر إلى 4649 فرعا على مستوى الجمهورية.

تطور كبير في القطاع المصرفي خلال 9 سنوات

وأوضح الخبير المصرفي، أنه خلال الـ9 سنوات الماضية، شهد القطاع المصرفي تطورا كبيرا، كما أن البنك المركزي يتبع العديد من الإجراءات والسياسات لمتابعة سلامة التعاملات في البنوك، وتفادي أي مخاطر محتملة.

وأشار إلى أن هناك بنوكا عالمية تعرضت للتعثر مثل «سيليكون فالي»، موضحًا أن ارتفاع الفائدة الأمريكية لعدة مرات أثر سلبا على أداء البنوك في الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية.