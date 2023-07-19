وزير الإسكان يستقبل السفير الأنجولي لبحث تعزيز التعاون المشترك

تسلم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دعوة من كارلوس ألبيرتو دوسانتو، وزير الأشغال العامة والحضر والإسكان في أنجولا، لزيارة أنجولا، رداً على زيارة الوزير الأنجولي للقاهرة، لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، خلال لقائه السفير نيلسون مانويل كوزمي، سفير أنجولا بالقاهرة.

وزير الإسكان يتسلم دعوة نظيره الأنجولي

ورحب عاصم الجزار بتلبية دعوة نظيره الأنجولي لزيارة عمل لدولة أنجولا، وتعزير علاقات التعاون بين البلدين، ونقل الخبرات المصرية لأشقائنا بدولة أنجولا، في المجالات التي أوضحها السفير الأنجولي، وتشمل إنشاء المدن الجديدة، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات البنية الأساسية «مياه الشرب والصرف الصحي»، ومشروعات الإسكان بأنواعها المختلفة، ومشروعات الطرق والكباري، وغيرها من مجالات التنمية العمرانية.

تنفيذ مشروعات التنمية العمرانية

وأكد وزير الإسكان، أنّ شركات المقاولات المصرية سواء شركات القطاع الخاص، أو العام، وفي مقدمتها شركة المقاولون العرب «تُنفذ عددًا من المشروعات المتنوعة لأشقائنا في الدول الإفريقية، وفي مقدمتها مشروع سد ومحطة (جوليوس نيريري) الكهرومائية بتنزانيا»، تكونت لديها خبرة كبيرة فى تنفيذ مختلف مشروعات التنمية العمرانية، سواء في قدرات الكوادر البشرية، وحجم المعدات والعمالة المدربة على أعلى مستوى، بجانب الشركات المصنعة لمواد البناء المختلفة.

وأوضح أنّ عدد الشركات العاملة في مختلف المشروعات على مستوى الجمهورية بلغ نحو 3 آلاف شركة، وتلك الشركات أصبحت قادرة على تنفيذ مختلف المشروعات خارج الدولة المصرية، وخاصة لأشقائنا الأفارقة.

وأعرب سفير أنجولا بالقاهرة، عن امتنانه لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى دولة أنجولا، والتي فتحت الباب لمزيد من الزيارات رفيعة المستوى، للمسؤولين المصريين، وستكون زيارة وزير الإسكان فاتحة لتلك الزيارات، للتعاون في قطاع التشييد والبناء، وهو من أهم القطاعات بالنسبة لدولة أنجولا.

كما قدّم السفير نيلسون مانويل كوزمي، سفير أنجولا في القاهرة، مشروع مذكرة تفاهم مُحدثة للتعاون بين وزارتى الإسكان المصرية والأنجولية، موضحًا أنّه يمكن التوقيع على تلك المذكرة في أثناء زيارة الدكتور عاصم الجزار لأنجولا.