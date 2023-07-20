«الإسكان» تستعرض الفرص الاستثمارية في مجال تحلية المياه

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية، في فعاليات ورشة عمل بمقر الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وذلك بحضور رئيس الإتحاد ورئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي، ومجموعة من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU بغرض الاستماع للشركات المنفذة للمشروعات للتعرف على الصعوبات التي تواجههم في التنفيذ وتقديم الدعم اللازم لهم لسرعة إنجاز المشروعات.

ورشة عمل بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، كلمته في الجلسة الافتتاحية بالإشارة إلى حجم المشروعات العملاقة المنفذة خلال السنوات الماضية، والطفرة غير المسبوقة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بعد أن وصلت نسبة تغطية خدمات مياه الشرب الحالية على مستوى الجمهورية إلى 98.7%، ونسبة تغطية خدمات الصرف الصحي على مستوى الجمهورية إلى 66.7%.

وأوضح نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة بتنفيذ المشروعات القومية وإدارتها تحت إشراف الدولة، وإصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية في ديسمبر 2022 والتي تضمنت أن مشروعات التحلية وإدارة الحمأة تعد من المشروعات التي ستتخارج الدولة منها خلال 5 سنوات، ما يعكس إدراك الدولة لأهمية الشراكة مع القطاع الخاص، موضحاً أنه خلال الفترة الماضية بعد إصدار الوثيقة تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل خاصة بقطاع المياه والصرف الصحي بالوزارة مع شركاء التنمية والمستثمرين لتذليل جميع العقبات.

الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام

وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تتخذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموي مستدام، يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة، وترشيد الطاقة، ومواجهة التغيرات المناخية، موضحاً أهمية الدمج بين مشروعات إنشاء محطات التحلية، واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والنظيفة، للمساهمة في الحد من التلوث والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، كأحد أهم أهداف الخطة الاستراتيجية للتحلية، مما يساهم في تخفيض تكلفة إنتاج المياه المحلاة.

كما أشار إلي اتجاه الدولة لتوطين صناعة التحلية محلياً، حيث استعرض، الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه في مصر حتى عام 2050 ومحاورها الأربعة بطاقة إجمالية تصل إلى 8.85 مليون م3/يوم، في 11 محافظة ساحلية علي مستوى الجمهورية، حيث تتضمن الخطة الخمسية الأولى الجاري تنفيذها، مخطط إنشاء 29 محطة تحلية، بطاقة 3.5 مليون م3/يوم، قابلة للتوسع حتى 6.6 مليون م3/يوم سيتم إسنادها وتنفيذها من قبل القطاع الخاص بالإضافة إلى تشغيل محطات التحلية الحالية لمدة تتراوح بين 20 و25 عاما، مؤكداً أن نهر النيل كان وما زال وسيظل المصدر الرئيسي للمياه في مصر.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، المشروعات الجاري تنفيذها من خلال الاتحاد الأوروبي وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً للاستفادة من الحمأة المنتجة من محطات الصرف الصحي لتوليد الطاقة، وتحقيق الاستدامة للمشروعات، ومنها المرحلة الثالثة لمحطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر بطاقة 1 مليون م3/يوم والتي توفر حالياً 10 ملايين جنيه شهريا من الكهرباء من خلال استغلال الحمأة في إنتاج الغاز الحيوي، وتوسعات محطة معالجة أبورواش لتصل الطاقة الإجمالية إلى 2 مليون م3/يوم، وذلك من خلال توليد الطاقة النظيفة بما يساهم بشكل كبير في تغطية التكاليف الخاصة بالتشغيل.

ودارت العديد من النقاشات حيث تم طرح العديد من الأسئلة والاستفسارات من ممثلي الشركات، وقام الدكتور سيد إسماعيل، بتوضيحها وشرح آلية حل كافة المعوقات التي تواجههم في تنفيذ المشروعات.

وفى ختام كلمته، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه سيتم نشر جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على الموقع الرسمي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يضم عددا أكبر من الشركات المصرية العاملة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجهات المنفذة، مثل شركات مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لعرض جميع التحديات والصعوبات التي تواجههم أثناء التنفيذ، وعرض سبل حل المشكلات، كما أكد أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية واستمرار التواصل بغرض تنفيذ المشروعات وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، مشيراً إلي أهمية دعم الشركات المصرية ونقل الخبرات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي للدول العربية والإفريقية الطامحة للتنمية.

ووجه نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، الشكر لممثلي الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء وممثلي الاتحاد الأوروبي على دعمهم المستمر لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن فعاليات ورشة العمل تضمنت كلمة لرئيس الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وجه فيها الشكر الدكتور سيد إسماعيل، على المجهودات المبذولة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي ذات السياق، أشار رئيس قطاع المياه والمرافق بالاتحاد الأوروبي إلى جاهزية الاتحاد الأوروبي لتقديم الدعم الفني لشركات القطاع الخاص لتحقيق أعلى معدلات إنجاز للمشروعات.