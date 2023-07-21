تحرير 2741 محضرا في حملات مكبرة على المخابز وبدالي التموين بالجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على مواصلة الحملات الرقابية والمرور على جميع الأنشطة التموينية والتجارية، للتأكد من مدى توافر السلع الغذائية ووصول الدعم إلى مستحقيه.

مخالفات تموينية في مخابز

وتابع محافظ الجيزة نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالاشتراك مع مديرية التموين خلال شهر، والتي أسفرت عن ضبط وتحرير 2741 مخالفة تموينية حيال المخابز غير الملتزمة والمحال العامة ومحطات البنزين.

ضبط سلع مجهولة المصدر

وأوضح «راشد» في تصريحات صحفية، أن الحملات الرقابية تمكنت من ضبط 190 طن مواد غذائية مجهولة المصدر، تنوعت بين دقيق مدعم وسكر وأرز ومكرونة ونخالة، و700 كرتونة زيت تمويني، في منشآت مخالفة، لافتا أن المخالفات المحررة شملت ضبط 2150 مخالفة لمخابز لإنتاج الخبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى ضبط مخالفات عدم وجود سجل تفتيش وشهادات صحية وعدم نظافة أدوات المعجن وعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وتصرف في الأرصدة وتجميع بطاقات تموينية بإجمالي 517 بحوزة مخابز وبدالين تموينين في مناطق الصف وأطفيح ومنشأة القناطر والعياط وبولاق وأوسيم والحوامدية.

التصدي لجشع وتلاعب بعض التجار

وأكد محافظ الجيزة أنه تم تحرير 557 محضرا تموينيا لمحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر وعدم وجود شهادة صحية، إلى جانب تحرير 34 محضرا لمحطات وقود ومستودعات لضبط عدد من المخالفات بها.