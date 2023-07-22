درجات الحرارة اليوم.. 4 ظواهر جوية تضرب البلاد والعظمى بالقاهرة 39

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، متوقعة تأثير 4 ظواهر جوية على درجات الحرارة تتمثل في أشعة الشمس والرطوبة والرياح والشبورة، فضلاً عن الظاهرة الأهم التي تشغل بال الكثيرون وهي استمرار الموجة الحارة.

وتوقعت «الأرصاد» انتشار الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المودية من وإلى القاهرة الكبرى وبعض المناطق، وتنشط الرياح على مناطق متعددة من أقاليم الجمهورية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة اليوم، توقعت الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، إذ تشتد الموجه الحارة، بينما يسود طقس مائل للحرارة والرطوبة في الصباح الباكر والمساء على كافة الأنحاء.

تحذير من الشمس والرطوبة

وحذرت «الأرصاد» المواطنين من ارتفاع نسب الرطوبة نهارا إذ تزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية والتعرض المباشر لأشعة الشمس، حيث يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم كالتالي:

القاهرة 36 - 39

- العاصمة الإدارية 37 - 40

- أكتوبر 36 - 39

- بنها 36 - 39

- دمنهور 35 - 38

- وادي النطرون 36 - 39

- كفر الشيخ 36 - 39

- المنصورة 36 - 39

- الزقازيق 36 - 39

- شبين الكوم 36 - 39

- طنطا 36 - 39

- دمياط 34 - 37

- بورسعيد 34 - 37

- الإسماعيلية 39 - 42

- السويس 39- 42

- العريش 35 - 38

- رفح 35 - 38

- رأس سدر 40- 43

- نخل 39 - 42

- كاترين 35 - 38

الطور 41 - 44

- طابا 38 - 41

- شرم الشيخ 41 - 44

- الإسكندرية 33 - 36

- العلمين الجديدة 32 - 35

- مطروح 32 - 35

- السلوم 35 - 38

- سيوة 40 - 42

- رأس غارب 41 - 44

- الغردقة 41 - 44

- سفاجا 41 - 44

- مرسى علم 40 - 43

- شلاتين 42 - 45

- حلايب 38 - 41

- أبو رماد 40 - 43

- رأس حدربة 38 - 41

- الفيوم 39 - 41

- بني سويف 39 - 41

- المنيا 39 - 41

- أسيوط 40 - 42

- سوهاج 41 - 43

- قنا 42 - 43

- الأقصر 43 - 44

- أسوان 43 - 44

- الوادي الجديد 43 - 44

- أبوسمبل 43 - 44.