تزويد العابرين بمنفذ أرقين بسيارات مياه نقية لمواجهة حرارة الجو

دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بناء على توجيهات العميد يحيى أبوزيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، سيارات مياه شرب إلى معبر أرقين الحدودي البري بين مصر والسودان لتزويد سائقي شاحنات نقل البضائع والمواطنين المتواجدين بالمعبر بمياه الشرب لمواجهه حرارة الجو المرتفعة.

تزويد العابرين بالمنفذ بسيارات مياه الشرب النقية

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن الشركة تقوم يوميا بالتزامن مع الموجة الحارة التي تواجه البلاد بتزويد العابرين بمنفذ أرقين بسيارات مياه الشرب النقية بإشراف الكيميائى محمد مهدي، مدير فرع أبو سمبل، عبر مسافة تبعد عن فرع أبوسمبل 160 كيلومترا.

حملات لمواجهة المخالفات والوصلات الخلسة وحالات التعدي على الشبكة

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان إلى أنه حرصا من إدارة الشركة على انتظام الخدمة لجمهور العملاء المشتركين بشكل قانوني وحفاظا على حقوق الشركة من صور الإهدار المختلفة لمياه الشرب التي يقوم بها البعض، وجَّه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بمواجهة مثل تلك الصورة السلبية من خلال القيام بحملات مكبرة لمواجهة التعديات على الشبكة.

ولفت البيان إلى قيام لجنة مشكلة لمواجهة هذا الغرض لليوم الثاني على التوالي باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمدينة أسوان، مطالبة المواطنين بعدم ارتكاب أي شكل من أشكال المخالفات، حفاظا على حقوق الدولة وتجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.