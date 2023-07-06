لمدة 10 أيام.. أماكن تمركز سيارات المياه المتنقلة لخدمة أهالي الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مواعيد وأماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة ضمن خطة الشركة لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول إلى رضا العملاء كأحد الأهداف الاستراتيجية لها.

أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

وكشفت الشركة، عبر المنشور، أماكن تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات التابعة لها بدءا من اليوم الخميس الموافق 6 من شهر يوليو الجاري 2023 وحتي يوم 15 من نفس الشهر للتيسير على المواطنين من كبار السن أو العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء كالتالي..

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «شرق» رافع محمد نجيب أمام بنك مصر- سيدي بشر من 9 صباحا حتى 8 مساء.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «وسط» المنشية - أمام فندق آمون من 9 صباحا وحتى 2.30 ظهرا.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمة العملاء المتنقلة بقطاع «بشاير الخير 3» القباري أمام مسجد الشهيد إلهامي من 3 عصرا حتى 8 مساء.

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمه العملاء المتنقله بقطاع « غرب » مدخل ابو يوسف امام مدرسة الاورمان من 10 صباحا 3.30 عصرا

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمه العملاء المتنقله بقطاع « امام فرع الشركة » بالبيطاش من 4 عصرا حتي 9 مساء

** موعد ومكان تمركز سيارات خدمه العملاء المتنقله بقطاع « يوم الجمعة » من 2 ظهرا الى 8 مساء بنفس اماكن تمركز السيارات

أرقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمه العملاء المتنقلة

وحددت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور ارقام تليفونات للتواصل مع سيارات خدمه العملاء المتنقله بالقطاعات كالتالي

* للتواصل سيارة شرق 01275918005

* للتواصل سيارة وسط 01275918001

* للتواصل سيارة غرب 01275918003

الخدمات التي تقدمها سيارات خدمه العملاء المتنقله للمواطنين

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عبر المنشور ان سيارات خدمه العملاء المتنقله بالقطاعات تقدم الخدمات التالية للمواطنين « تعاقد على إدخال العدادات - استقبال شكاوى - شحن كروت العدادات مسبقة الدفع -الاستعلام عن الفواتير - سداد الفواتير» لافتا إلى تواجد فريق من المعمل المركزي للشركة لأخذ عينات من العقارات المحيطة للتأكد من جودة المياه وفريق من إدارة التوعية وإدارة التسويق لتعريف سكان المنطقه بالخدمات التي تقدمها الشركة.