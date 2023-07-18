سيارات متنقلة لخدمة عملاء شركة المياه في الشرقية.. اعرف المناطق والمواعيد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، عن مواعيد تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالمراكز والأحياء والقرى، الواقعة بنطاق عملها، لتقديم الخدمة للمواطنين، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، حتى 25 من الشهر ذاته، من الساعة الثامنة صباحا، حتى الثانية عصرا.

أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات

أعلنت الشركة في منشور على الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أماكن تواجد سيارات خدمة العملاء المتنقلة بالقطاعات، خلال المدة المشار إليها كالتالي:

- قطاع مركز الزقازيق بقرية السبكي يومي الأحد والاثنين، وبقرية بهنباي يومي الثلاثاء والأربعاء.

- كفر صقر بقرية القضاه أيام السبت والأحد والثلاثاء، وبقرية سنجها الاثنين، بقرية شيط الهوى الأربعاء.

- الحسينية بقرية سماكين الغرب من السبت إلى الأربعاء.

تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية

أكدت مياه الشرب والصرف بالشرقية، أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تحرص على تسهيل تقديم الخدمة للمناطق البعيدة والنائية، التي لم يتم تجهيز مراكز خدمة عملاء بها، بالإضافة لتقديم الخدمة لكبار السن والعملاء، ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء.

خدمات تقدمها سيارات خدمة العملاء المتنقلة

أشارت الشركة، إلى أن سيارات خدمة العملاء المتنقلة، تقدم خدمات المختلفة للمواطنين، مثل «التعاقد على إدخال العدادات، شحن الكروت مسبوقة الدفع، سداد الفواتير، الاستعلام عن الفواتير، تقديم شكاوى».