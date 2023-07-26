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حصول محطتي مياه شرب بالجيزة على شهادة السلامة والمأمونية

كتب:

سلامة عامر
02:46 م | الأربعاء 26 يوليو 2023
المهندس منصور بدوي

المهندس منصور بدوي

أعلن المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة اعتماد شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه منشآة القناطر، ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطة معالجة البدرشين.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب في بيان صحفي إلى أن الشركة تستهدف استدامة مأمونية إمدادات المياه لكل محطات مياه الشرب والصرف الصحي من خلال تطبيق أحدث طرق التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المياه وفقا للمعايير العالمية، ما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، لافتا إلى المتابعة الدورية لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.

ونفذت شركة مياه الشرب بالجيزة وقصر ثقافة الجيزة، ندوة توعوية ببيت ثقافة أوسيم، وورش رسم وتلوين ومسرح عرائس، وجميعها يهدف إلي التوعية بأهمية اتباع السلوكيات الصحيحة عند استخدام المياه.

وتجدر الإشارة إلى تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني والصفحة الرسمية والخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.

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سلامة عامر
بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.