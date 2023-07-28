خلال تنظيف سلاحه.. مصرع شاب بطلق ناري في إدفو بأسوان

لقى شاب مصرعه بطلق ناري عن طريق الخطأ أثناء تنظيفه السلاح الخاص به في واقعة مأساوية شهدها مركز إدفو شمال محافظة أسوان.

وأصيب الشاب بجروح خطيرة في الصدر، أدت إلى وفاته متأثرًا بطلقة نارية وجرى نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة العامة، والإعلان عن دفن الجثة.

مدير أمن أسوان يتلقى بلاغًا بوفاة شاب بطلق ناري

تلقى مدير أمن أسوان بلاغًا بالواقعة ومن خلال التحقيقات تبين عدم وجود شبهة جنائية في الحادثة، وعثر على الجثة مسجاة على الأرض في إحدى غرف منزله وبجوارها سلاح ناري، جرى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

لا يوجد شبهة جنائية

وبعد الاستجوابات مع شقيق الضحية، تبين أن الحادث وقع أثناء عبث المتوفى بالسلاح الناري الخاص به، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في الحادثة.

وفي سياق آخر تلقى مدير أمن أسوان بلاغًٌا يفيد بالعثور على جثة في مياه النيل أمام قرية «منيحة» في مركز كوم أمبو، واستقبلت مشرحة كوم أمبو الجثة التي عثر عليها الأهالي في مياه النيل وتحرر محضر بالواقعة.