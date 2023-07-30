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رئيس «محلية النواب»: لا يمكن تطبيق الانتخابات للمحافظين خلال الظروف الراهنة

كتب:

محمد يوسف
02:47 م | الأحد 30 يوليو 2023
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب، ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعي وأصبح الاتجاه الآن مع تعين المحافظين.

تفاصيل جلسة المحليات

وأضاف في كلمته خلال جلسة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني حول قانون الإدارة المحلية، أن الظروف الحالية لا يمكن أن نطبق فيها انتخابات المحافظين، وربما يحدث لاحقا ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعي خاصة بالمحليات، وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب في مرحلة لاحقة. 

وشدد على أن اللامركزية نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الحديث ليس عن لامركزية سياسية ولكن مركزية مالية. 

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