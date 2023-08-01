فتح باب التظلمات على نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية في أسوان

أعلن عبدالكريم لطفي عبدالكريم، مدير مديرية التربية والتعلم بمحافظة أسوان، فتح باب تلقي التظلمات على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وذلك لمدة 15 يومًا فقط، اعتبارًا من تاريخ إعلان النتيجة الرسمية بالمدارس.

وقالت المديرية، في بيان، إن على ولي الأمر أن يقدم طلبا إلى مديرية التعليم بأسوان، حيث يحدد المادة أو المواد التي يرغب التظلم عليها، وسداد الرسوم المقررة وقيمتها 35 جنيهًا فقط للمادة الواحدة.

استرداد القيمة المالية حال استحقاق الطالب للدرجات

وفي حال استحقاق الطالب لزيادة الدرجات بعد التظلم، يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم، وفقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم.

اعتماد نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية

واُعتمدت نتائج الشهادة الإعدادية للدور الثاني ونتائج الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع، ووجه المحافظ اللواء أشرف عطية مسؤولي التربية والتعليم بتحليل نتائج المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات.

واعتمدت نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2022/2023 من قبل محافظ أسوان، بحضور عبد الكريم لطفي مدير مديرية التربية والتعليم، وقد بلغت نسبة النجاح النهائية 72.9%.