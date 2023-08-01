ناقد فني: العلمين الجديدة تجذب المصريين والأجانب.. وتشهد يوميا كل جديد

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين، إن العلمين الجديدة تشهد يوميا كل ما هو جديد، إذ تقام كل يوم فعالية جديدة سواء في الثقافة أو الفن أو الرياضة أو حتى السياسية، إذ أقيم مؤتمر الفصائل الفلسطينية ليوم أو يومين.

سعد الدين: العلمين مدينة من الجيل الرابع

وأضافت «سعد الدين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «العالم علمين»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن العلمين الجديدة مدينة من الجيل الرابع، فلكي يتم بناء مدينة جديدة لا بد من بنائها على أحدث طراز، والمدينة تنافس الدول المطلة البحر المتوسط أي جنوب أوروبا، وعلى هذا الأساس عندما يتم بناء مدينة جديدة بهذا الشكل يتم تسويقها والإعلان عنها عن طريق القوة الناعمة.

سعد الدين: العلمين جاذبة للناس كلها

وأشار إلى أنه خلال الأيام الماضية أقيم كم كبير من الاحتفالات والمهرجانات مثل تامر حسني وراغب علامة ومجموعة كبيرة من النجوم، بجانب حفل محمد منير وحميد الشاعري، لافتا إلى أن مدينة العلمين الجديدة جاذبة للناس كلها سواء في مصر أو خارجها.