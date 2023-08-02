1.7 مليون جنيه إيرادات 5 أفلام بدور السينما في يوم واحد

جاء إجمالي إيرادات الأفلام الخمسة المعروضة في شباك تذاكر السينما عن يوم أمس الثلاثاء، بنحو مليون و774 ألفًا و216 جنيهًا، إذ تضم القائمة أفلام وهي: حسب الترتيب في قائمة الإيرادات اليومية «بيت الروبي، البعبع، مستر إكس، تاج، مطرح مطروح»، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

إيرادات بيت الروبي

تصدّر فيلم بيت الروبي، قائمة إيرادات الأفلام، وحقق في شباك تذاكر السينما أمس، إيرادات تقدر بـ703 آلاف و754 جنيهًا، وتجاوزت إجمالي إيراداته 116 مليون جنيه منذ انطلاق عرضه بالسينما، بطولة كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور، تارا عماد، تأليف محمد الدباح ونهى القماش، إخراج بيتر ميمي.

إيرادات فيلم البعبع

جاء فيلم البعبع، في المركز الثاني بقائمة الإيرادات اليومية وحقق أمس 371 ألفًا و66 جنيهًا، بطولة أمير كرارة، وياسمين صبري، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، والطفل جان رامز وتيا حاتم، من تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.

إيرادات فيلم مستر إكس

حقق فيلم مستر إكس، أمس 351 ألفًا و190 جنيه، بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، قصة أماني التونسي، فكرة محمد سويلم وفادي أبوالسعود، سيناريو وحوار أمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب.

إيرادات فيلم تاج

حقق فيلم تاج، بقائمة الإيرادات اليومية 223 ألفًا و934 جنيه، بطولة تامر حسني، دينا الشربيني، ساندي، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

إيرادات فيلم مطرح مطروح

حقق فيلم مطرح مطروح، إيرادات أمس تقدر بـ124 ألفًا و270 جنيه، بطولة محمود حميدة، شيماء سيف، كريم عفيفي، ليلى زاهر، من تأليف محمد عز، إخراج وائل إحسان.