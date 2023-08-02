تترقب طالبات الثانوية الأزهرية توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات، وذلك عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة، وتأتي توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة - فرع السادات، وفقاً لتنسيق العام الماضي.

تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات

حول توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات، فمن المتوقع أن تكون توقعات تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالمنصورة فرع السادات بنات، بمجموع 359 درجة انتظام، و369 انتساب للشعبة العلمية، وبمحموع 331 درجة انتساب و368 درجة انتظام للشعبة الأدبية، أو بفارق 1% عن تنسيق العام الماضي.

تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية

وجاء تنسيق الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة الشريعة الإسلامية 326 درجة انتظام، و342 درجة انتساب للشعبة العلمية، وبمحموع 330 درجة انتساب و341 درجة انتظام، بينما الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية 346 درجة انتظام و353 انتساب للشعبة العلمية، و315 درجة انتساب 317 ‏انتظام للشعبة الأدبية .

توقعات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق

وجاءت توقعات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق أصول الدين انتساب سجلت 384 درجة، بينما سجلت الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق أصول الدين انتظام 466 درجة.

فيما جاء تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق الشريعة الإسلامية انتساب 370 درجة، فيما سجل تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات الزقازيق الشريعة الإسلامية انتظام 451 درجة.