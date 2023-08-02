شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام والأوراق المطلوبة 2023

مع بداية الاقتراب من العام الدراسي 2023-2024 يرغب العديد من الطلاب والطالبات الأزهريين بالالتحاق بكليات عامة وليست أزهرية، وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير الشروط التي حددتها جامعة الأزهر للتحويل من كلية أزهرية إلى عام والأوراق المطلوبة.

شروط التحويل من كلية أزهرية إلى عام

وتشترط جامعة الأزهر للتحويل من كلية أزهرية الى عام عدة شروط.

1- موافقة عميدي الكليتين على تحويل الطالب من جامعة إلى أخرى، فضلا عن حصول الطالب على الحد الأدنى للقبول بالكلية التي رغب في بالالتحاق بها.

2- دفع الطالب للمصروفات بالكلية التي قام بالتحويل إليها فضلا عن إقرار الطالب بأنه قام بالتحويل من الأزهر للعام بدون ضغوط أو أسباب خارجة عن إرادته.

3- يقدم الطالب الملف الخاص به إلى شؤون الطلاب في الكلية الجديدة.

4- يدفع الطالب كل المصروفات سواء انتظام أو انتساب، وتسليم الطالب كارنيه الكلية القديمة إلى إدارة شؤون الطلاب.

التحويل من كلية أزهرية إلى عام

وعلى الطالب الذي يرغب في التحويل من كلية أزهرية إلى كليات العام بأن يرسل خطابا إلى الكلية التي يتواجد بداخلها إلى الكلية التي يرغب بالالتحاق بها ولا بد من موافقة عميد الكلية على الطلب المقدم.

الأوراق المطلوبة للتحويل من كلية أزهرية إلى عام

وحول الأوراق التي المطلوبة للتحويل من كلية أزهرية إلى عام فجاءت كالتالي:

خطاب موافقة من الكلية الأزهرية التي ينتسب إليها الطالب.

ملف الطالب الذي يضم شهادة الميلاد، شهادة نتيجة الثانوية الأزهرية، بيان درجات الطالب.

يتوجه الطالب إلى مكتب التنسيق لإزالة المواد الدينية التي درسها في المرحلة الثانوية والحصول على المجموع الاعتباري بعد المعادلة.