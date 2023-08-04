«ندى ورحاب» تؤجلان حلم الزواج لخدمة المرضى: «الوظيفة أولاً»

العديد من الفتيات يتخلّين عن حلم الزواج وتكوين أسرة، لاستكمال تعليمهن، والحصول على شهادة جامعية، وممارسة المهنة التى يرغبن فى العمل بها، وهذا ما ينطبق على الطالبتين «ندى ورحاب»، إذ قررتا الالتحاق بمدارس الثانوية الفنية للتمريض، من أجل ممارسة المجال الأقرب لقلبيهما.

شعرت رحاب جمعة دياب برغبة فى الالتحاق بمدرسة التمريض منذ أن كانت فى المرحلة الابتدائية، إذ وجدت العديد من أهالى مدينتها يلتحقون بها، الأمر الذى جعلها تسأل عن سبب الإقبال على دراسة التمريض، وبدأت القراءة عن مميزات التمريض، لتتعلق به مع مرور الوقت، وتقرر الالتحاق بمدارس التمريض: «حصلت فى الشهادة الإعدادية على مجموع 274 ونص من 280، وأمى قالت لى هتدخلى تمريض ولا ثانوى صناعى وتتجوزى؟!»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

اختارت الطالبة، التى تبلغ من العمر 18 عاماً، الالتحاق بمدارس التمريض، وممارسة المهنة بشكل واسع، من أجل تعلم الكثير ومساعدة أكبر عدد من المرضى: «لما التحقت بمدرسة التمريض كنت فرحانة جداً، وحتى أهلى كانوا فرحانين، لأنى بحب المهنة دى جداً».

أما ندى رجب فقررت الالتحاق بمدرسة التمريض منذ أن كانت فى الصف الأول الإعدادى، وذلك اعتقاداً منها أنها تضمن لها فرصة عمل بعد استكمال دراسة التمريض: «فرص العمل فى التمريض مضمونة، ومش بتحتاج جهد كبير، ولما بنتخرج هنشتغل على طول».

لا تفكر «ندى» حالياً فى الارتباط والزواج، وتأمل أن تحقق إنجازات كبيرة فى مجال التمريض، وتساعد أكبر عدد من المرضى، وتخفف عنهم الألم: «بتمنى أكون ممرضة متقنة فى عملى، وأكون قد المسئولية».