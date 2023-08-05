مصر تستقبل طائرة جديدة خلال ساعات من طراز إيرباص

أعلنت شركة إير كايرو الذراع الاقتصادي للطيران المنخفض التكاليف للشركة الوطنية مصر للطيران، أنها في طريقها للوصول بأسطولها إلى 60 طائرة بحلول 2027، مؤكدة خلال صفحتها الرسمية، استقبال الطائرة الثالثة عشر بأسطولها، من طراز A320neo خلال ساعات، وهى الطائرة الأولى في المرحلة الثانية من خطة عملها لرفع أسطولها إلى 60 طائرة.

مصر تستقبل الطائرة الثالثة عشر بأسطول آيركايرو من طراز A320neo خلال ساعات

وقال حسين شريف رئيس مجلس إدارة شركة آيركايرو، نعمل جميعا على رفع وتحديث البنية التحتية للشركة لإعداد جيلين ثان و ثالث من النابهين في صناعة النقل الجوي، مشيرا إلى أن عدد الرحلات سيرتفع خلال موسم صيف عام 2024 ليتخطى 110 رحلة أسبوعيا، مؤكدا أن الشركة تنتهج خطة طموحة لدعم أسطولها والتوسع بشبكة خطوطها لربط المدن الساحلية المصرية، وقي مقدمتها مدن «شرم الشيخ، والغردقة ومرسى علم» و 3 دول ناطقة باللغة الألمانية تشمل «ألمانيا والنمسا وسويسرا» وهذا بخلاف انطلاق رحلتين لكل من « إنجلترا وبلجيكا» بالتنسيق مع شركة مصر للطيران لتكوين شبكة متكاملة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة إلى مصر، وذلك في ضوء توجيهات الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، حيث تشهد الشركة حاليا نقلة نوعية من حيث عدد الترددات والرحلات اليومية وزيادة الوجهات الجديدة وتوسيع شبكة الخطوط

الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني يشهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو وشركة صن إكسبريس

كان الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني شهد مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة إيركايرو، وشركة صن إكسبريس على أن يمتد ذلك التعاون حتي 2026 ، وبمقتضى هذه المذكرة تتولى صن إكسبريس المشاركة في التسويق والتوزيع لرحلات آيركايرو بين مناطق الجذب السياحي في مصر وألمانيا وسويسرا والنمسا، وعدة من دول أخرى للاستفادة من القوة التسويقية لصن أكسبريس والقوة التشغيلية لآيركايرو، والتي تعد أصغر أسطول عمرا في أفريقيا.

وتجدر الإشارة إلى التعاون بين آيركايرو وصن إكسبريس للتشغيل بين الغردقة و 12 مدينة في الدول الناطقة الألمانية، بدأ بالفعل خلال شهر مايو 2021 بعدد 39 رحلة أسبوعيا 2021، وارتفعت لـ62 رحلة أسبوعيا خلال صيف 2022 وبلغت الآن 87 رحلة أسبوعيا لنقل حوالى مليون راكب بين 15 مدينة بالدول الناطقة بالألمانية، عبر شبكة آيركايرو الداخلية.

وارتفع أسطول آيركايرو خلال عامي 2022 و 2023 من 7 طائرات الى 30 طائرة حديثة ذات مقاعد في درجة واحدة لخدمة حركة السفر من وإلى مناطق الجذب السياحي إلى مصر.

وكان الفريق عباس حلمى وزير الطيران، أعلن أن وزارة الطيران تعمل على تطوير مختلف المطارات المصرية وزيادة طاقتها الاستيعابية لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول إلى 30 مليون سائح في عام 2030.