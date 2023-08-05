وزير الرياضة ومحافظ الجيزة يضعان حجر الأساس لحمام سباحة بالشباب الدولي

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مركز الشباب الدولي بكفر طهرمس ببولاق الدكرور، لافتتاح عدد من المشروعات التي نفذتها الوزارة وتطويرها داخل مركز الشباب.

استعراض بعض اللاعبين لمهاراتهم بكرة القدم

وشاهد «صبحي» و«راشد» عرضا من قبل فرق التطوع والجوالة، وتم بعدها افتتاح الملعب الخماسي داخل المركز الذي شهد عرضا لفريق النسور التابع لوزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى استعراض بعض اللاعبين لمهاراتهم بكرة القدم.

ووضعا وزير الشباب ومحافظ الجيزة حجر الأساس لحمام السباحة بمركز الشباب الدولي، كما تفقد صبحي وراشد حمام السباحة النشاط الاجتماعي بالمركز، والقافلة الطبية الشاملة التي تقدم الخدمة الطبية لأهالي المنطقة وتشمل على عيادات الأسنان والعيون.

استكمل أشرف صبحي ومحافظ الجيزة، جولتهما بالاطلاع على ما تم من نشاط فى برنامج «مشواري»، والتقى وزير الشباب مجموعة من المتدربين، وأوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على الاهتمام بتوجيه النشء والشباب للحصول على المهارات اللازمة التي تؤهلهم لسوق العمل، موضحا أن برنامج «مشواري»، من أهم البرامج التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة الذي يأتي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وحرص الدكتور اشرف صبحي واللواء أحمد راشد على حضور الجلسة البرلمانية لبرلمان شباب مصر التي عقدت خلال زيارة وزير الشباب والرياضة لنزل الشباب الدولي.

وشدد الدكتور أشرف صبحي على الاهتمام الكبير من قبل الوزارة لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، والبرامج والأنشطة المنفذة بها من جانب، وتطوير بنيتها الإنشائية من جانب آخر والذي يساعد بشكل كبير وفعال فى إتاحة الفرصة كاملة أمام النشء والشباب لممارسة مختلف الأنشطة في ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

دعم صحة المواطنين وصرف العلاج بالمجان

وثمن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الجهود المبذولة، خلال تفقده العيادات وسيارات العيادات المتنقلة لحملة 100 يوم صحة بمركز شباب كفر طهرمس ببولاق الدكرور.