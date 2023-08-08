وزير الخارجية ونظيره التونسي يرأسان اجتماعات «التشاور السياسي» بين البلدين

ترأس وزير الخارجية سامح شكري ونظيره التونسي نبيل عمار، اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين البلدين في تونس.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن ملفات العلاقات الثنائية على طاولة مشاورات وزيري الخارجية، وكذلك العديد من قضايا المنطقة والملفات الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين نبيل عمار.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بدأ اللقاء الثنائى المغلق بين شكرى وعمّار بمقر الخارجية التونسية.

ووصل شكري مساء أمس الاثنين إلى العاصمة تونس في زيارة يجرى خلالها مباحثات حول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر وتونس وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى التشاور مع نظيره التونسى نبيل عمار بشأن عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فى إطار اجتماعات الدورة الـ15 للجنة التشاور السياسى بين البلدين.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الرئيس التونسي قيس سعيد، لنقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى تتعلق بسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين.